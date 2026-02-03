Маска вызвали во Францию для дачи показаний из-за обысков в офисе Х

Правоохранители Франции вызвали владельца соцсети Х Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино для дачи показаний после обысков в офисах площадки. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

«Илону Маску и Линде Якарино как фактическим и законным руководителям платформы X на момент совершения деяний были направлены повестки на добровольные допросы», — заявили в ведомстве.

Встречу запланировали на 20 апреля 2026 года в столице Франции.

Расследование, стартовавшее в 2025 году, расширили из-за заявлений в отношении чат-бота Grok на платформе Х. Его связали с генерацией дипфейков сексуализированного характера, уточнили в прокуратуре.

В начале января 2026 года нейросеть сгенерировала фото голой принцессы Японии Како. Картинка завирусилась в Х.