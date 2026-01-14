Нейросеть Илона Маска сгенерировала фото с голой принцессой Японии

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, с некоторых пор позволил пользователям раздевать реальных людей по их фотографиям. В начале января нейросеть сгенерировала и опубликовала в соцсети X обнаженное фото японской принцессы Како, сообщило издание South China Morning Post .

Откровенное изображение племянницы императора Нарухито появилось в соцсети X 2 января. Дипфейк создали на основе фотографии принцессы, которую сделали во время празднования императорской семьей Нового года.

Один из пользователей в комментарии приказал чат-боту Grok переодеть Како в мини-бикини. Полученный результат сразу же опубликовали. Дипфейк до его удаления успел собрать 15 миллионов просмотров.

Другие пользователи пошли еще дальше, попросив нейросеть сгенерировать и опубликовать изображения уже с полностью обнаженной принцессой, причем с татуированным телом.

Императорская семья пока не прокомментировала произошедшее.

Прошлым летом Маск рассказывал об уникальных возможностях новой модели ИИ Grok 4. Нейросеть научили создавать игры, а также видеть ее, играть, а также исправлять любые ошибки и добавлять новые функции.