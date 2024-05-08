Парашютистов НАТО экстренно увезли в больницу с учений Swift Response | 360°

Мир 08 мая 2024, 06:20 Парашютистов НАТО экстренно увезли в больницу с учений Swift Response Aftonbladet: 11 парашютистов пострадали на учениях НАТО Swift Response в Швеции Unsplash

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Более 10 солдат получили переломы и раны во время прыжков с парашютом в рамках учений НАТО Swift Response в Швеции. Их госпитализировали, сообщила газета Aftonbladet.

Военные учения проходили в Скиллингарде на территории провинции Смоланд. От 600 до 800 солдат НАТО отработали прыжки с парашютом на авиабазе Хагшульт, однако 11 из них получили травмы.

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«Они как-то поранились во время прыжка. Есть ранения и переломы, опасных для жизни ранений нет. Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу», — сообщил представитель штаба армии Йоаким Еловссон.

Солдат поместили в больницы в Линчепинге и Йенчепинге. Йоаким Еловссон заявил, что организаторы учений Swift Response готовились к такому исходу, так как по прогнозам американцев, во время подобных упражнений могли произойти от шести до 19 случаев травмирования. На минувшей неделе военные отработали эвакуацию пострадавших на ближайшие посадочные площадки.

В мае в рамках учений НАТО Steadfast Defender 2024 армия Польши планировала перебросить военную технику к границе с Россией. Колонны хотели направить к Калининградской области.