Папа римский впервые после госпитализации обратился к верующим

Впервые за три недели своего пребывания в больнице папа римский Франциск обратился к верующим в аудиозаписи. Он поблагодарил их за молитвы. Аудиозапись со словами Франциска опубликовал Vatican News .

В начале молебна, который проходит в четверг на площади Святого Петра в Ватикане, прозвучало краткое выступление понтифика на испанском языке.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — сказал Франциск, чей голос был слабым, а речь затруднена.

Служба печати Святого престола объявила, что состояние папы Франциска, который уже три недели находится в больнице с пневмонией, остается стабильным третий день подряд.

В понедельник у Франциска произошло два приступа острой дыхательной недостаточности, что потребовало возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких. Во вторник и среду понтифик продолжал получать кислород через носовые трубки, а маску оставляли на ночь.

Кардинал Джанфранко Равази предположил, что 88-летний Франциск может отречься от престола. Основные кандидаты на пост папы уже известны.