Памятные мероприятия ко Дню Победы пройдут в Финляндии

В Финляндии пройдут памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Хельсинки.
«В контексте предстоящей 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Финляндии намечено проведение целого ряда торжественных мероприятий на местах наших воинских захоронений (всего — 17)», — рассказали представители дипмиссии.
Центральное мероприятие — традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу павшим советским воинам в Ханко. Также в посольстве 9 Мая состоится торжественный прием.