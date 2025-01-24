Памфилова поддержала решение Белоруссии не проводить голосование за рубежом

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что решение Белоруссии не открывать участки для голосования за границей было верным. Об этом сообщает корреспондент Sputnik .

Она подчеркнула, что поддерживает это решение, поскольку в ходе президентских выборов 2024 года в России были зафиксированы беспрецедентные случаи нарушения прав россиян, которые находились за границей, особенно в западных странах.

«Я считаю, что абсолютно правильное решение, чтобы не давать повода издеваться над гражданами Белоруссии. Правильно сделали: все, кто хочет, может приехать в республику и проголосовать», — подчеркнула она.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что Евросоюз уже недоволен выборами президента Белоруссии, хотя они состоятся только через два дня.

В Белоруссии состоятся очередные президентские выборы. 23 декабря на заседании Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на высший государственный пост. Среди них — действующий президент Александр Лукашенко. Ранее президент России Владимир Путин пожелал Лукашенко успехов.