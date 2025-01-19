Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии
В телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин пожелал ему успехов на предстоящих выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Беседа Путина и Лукашенко состоялась 19 января. Президент России поздравил белорусского коллегу с праздником Крещения Господня и передал добрые пожелания православным гражданам республики.
«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — подчеркнули в Кремле.
Также лидеры соседних государств подтвердили обоюдное стремление укреплять сотрудничество между странами и договорились о дальнейших личных контактах.
Ранее Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии без стрельбы в ухо. По его словам, этот день должен стать праздником для жителей республики и пройти без «американского шоу».