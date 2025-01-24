Володин: Евросоюз доволен только теми выборами, где побеждает его кандидат

Евросоюз уже недоволен выборами президента Белоруссии, хотя они состоятся только через два дня. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет», — заметил он.

Володин указал на то, что вопросы независимости государства стали основой политики белорусского лидера Александра Лукашенко. В самые тяжелые годы он играл важнейшую роль в защите интересов своей страны.

Председатель Госдумы добавил, что внешние угрозы сплотили Россию и Белоруссию, которые сообща обеспечивают стабильность, противостоят вызовам и строят Союзное государство. Страны, однако, не вмешиваются во внутренние дела друг друга и самостоятельно принимают решения.

Российский лидер Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко пожелал ему успехов на президентских выборах, которые состоятся 26 января.