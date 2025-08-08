Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по Газе

Палестина обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться и предотвратить реализацию израильских планов по установлению контроля над всем сектором Газа. Об этом сообщило агентство WAFA .

В Палестине заявили, что ожидают от американского лидера выполнения обещания прекратить войну.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерении установить контроль над всей территорией сектора Газа для создания «периметра безопасности», после чего передать управление новому «гражданскому правительству». При этом, по его словам, Израиль не планирует управлять регионом.

Израильский кабинет министров утвердил пять условий окончания конфликта с ХАМАС, включая разоружение движения, освобождение всех 50 заложников, демилитаризацию сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью и создание третьего альтернативного правительства вместо ХАМАС и Палестинской национальной администрации. Гуманитарная помощь, как уточнили в канцелярии премьера, будет доставляться мирным жителям вне зон боевых действий.

Ранее ХАМАС выразил готовность к переговорам с Израилем.