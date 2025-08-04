ХАМАС выразил готовность к переговорам с Израилем

ХАМАС готов вести переговоры об урегулировании в секторе Газа и освобождении всех израильских заложников. Об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.
По его информации, проект соглашения сейчас обсуждается с Израилем, США, а также посредниками — Катаром и Египтом, — в том числе на личных встречах в Дохе и Каире.
При этом движение опровергло сообщения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности разоружиться. ХАМАС планирует продолжать борьбу до полной независимости Палестины и создания суверенного государства со столицей в Иерусалиме.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа призвал членов движения сдать оружие и сложить с себя управление Газой.
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