Нетаньяху заявил, что не планирует контролировать сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не намерена управлять сектором Газа. Вместо этого Израиль хочет передать контроль над территорией местным арабским силам.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Израиль не стремится контролировать анклав, но намерен создать надежный защитный периметр. Нетаньяху подчеркнул, что такой план неосуществим при сохранении ХАМАС.

До этого кабмин Израиля заявил о намерении провести обсуждение полной оккупации сектора Газа.

Ранее ХАМАС выразил готовность к переговорам с Израилем. Издание The National со ссылкой на источники сообщило, что проект соглашения сейчас обсуждается с Израилем, США, а также посредниками — Катаром и Египтом, — в том числе на личных встречах в Дохе и Каире.