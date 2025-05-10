Пакистан перехватил индийские ракеты и взорвал авиабазу Адампур

Индия не смогла поразить три пакистанских военных аэродрома и сама потеряла авиабазу Адампур. Об этом сообщил Geo News .

По данным ВС Пакистана, индийские военные выпустили ракеты по авиабазам Нур Хан, Мурид и Шоркот. Начальник управления по связям с общественностью армии Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что они не достигли целей.

«Силы ПВО успешно перехватили ракетные атаки Индии», — сказал он.

Пакистанские войска уничтожили позицию индийской артиллерии в Дехрангьяри, хранилища ракет в Беасе и Нагроте, аэродром Адампур, штаб бригады и склад снабжения в Ури. Они также нанесли три удара ракетами «Фатех-1» по авиабазе Удхампур и обесточили 70% электросети Индии.

В ночь на 10 мая Пакистан начал крупномасштабную военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус» (Bunyan ul Marsoos), что означает «стена, возведенная из расплавленного свинца». Военные избрали для ударов несколько стратегических целей по всей Индии.