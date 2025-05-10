Четыре взрыва прогремели на северо-западе Индии

Reuters: в индийском городе Амритсаре прогремели четыре взрыва

Система ПВО сработала в городе Амритсар на северо-западе Индии недалеко от Кашмира. Военные сбили пакистанские беспилотники, сообщило агентство Reuters .

Атака на Амритсар, священный город сикхов в штате Пенджаб, произошла впервые за время нынешней эскалации. Очевидцы услышали четыре взрыва.

На соседний с Пенджабом Кашмир тоже обрушились удары. Военный чиновник сообщил, что военные отразили атаку беспилотниками в ночном небе над городом Джамму. Еще около 10 взрывов послышались около аэропорта в кашмирском городе Сринагар.

Вооруженные силы Индии поздно вечером 9 мая объявили об обнаружении дронов в 26 местах на западе и северо-западе Индии от Кашмира и границы с Пакистаном до побережья Аравийского моря.

На фоне воздушной опасности Индия до середины мая закрыла 32 аэропорта, сообщил Ura.ru. Для отражения атак военные применили российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».