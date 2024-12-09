В России предсказали судьбу Асада после госпереворота в Сирии

Политолог Лямин: Россия не выдаст Асада, его ждет почетная старость

Фото: РИА «Новости»

Российская сторона не выдаст бывшего президента Сирии Башара Асада, его ждет почетная старость в стране. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе со «Взгляд.ру».

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не смогут привлечь Асада к ответственности. Экс-лидер Украины Виктор Янукович и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет живут в России, никакие иностранные юстиции до них «не дотянулись», напомнил Лямин.

Решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Сирии и его семье принял лично российский лидер Владимир Путин.

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