В России предсказали судьбу Асада после госпереворота в Сирии

Российская сторона не выдаст бывшего президента Сирии Башара Асада, его ждет почетная старость в стране. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин в беседе со «Взгляд.ру» .

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не смогут привлечь Асада к ответственности. Экс-лидер Украины Виктор Янукович и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет живут в России, никакие иностранные юстиции до них «не дотянулись», напомнил Лямин.

Решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Сирии и его семье принял лично российский лидер Владимир Путин.