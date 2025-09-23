Талибы сравнили передачу авиабазы Баграм США с новой оккупацией Афганистана

Талибы ответили на угрозы Трампа после отказа в передаче авиабазы Баграм

Авиабаза Баграм — неотъемлемая часть Афганистана и не может принадлежать никаким иностранцам. Об этом в комментарии телеканалу Al Arabia заявил официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

Он подчеркнул, что жители страны чрезвычайно болезненно относятся к оккупации своей территории, поэтому власти никогда не позволят, чтобы ее часть перешла под контроль других стран.

Так представитель движения отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа, пообещавшего талибам «плохие вещи», если они не вернут авиабазу.

«Афганистан переживал „плохие вещи“ под американской оккупацией на протяжении 20 лет, и США не должны забывать, что угрозы всегда вызывают ответ. Мы не та страна, которую можно оккупировать или подчинить, поэтому американскому лидеру стоит вести переговоры дипломатическим путем», — сказал Муджахид.

Лидер «Талибана» добавил, что официальные лица администрации США вступили в переговоры, но речь шла об обмене заключенными, установлении двусторонних отношений и возможных инвестициях. Вопрос базы Баграм в ходе переговоров не поднимался.

Ранее Забихулла Муджахид заявил, что в рамках Дохийского соглашения США пообещали не использовать силу и не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Так он прокомментировал призыв Трампа вернуть авиабазу американской армии.