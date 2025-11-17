Овцу редкой породы выставили на торги в Узбекистане за 100 тысяч долларов

Начальную цену в 100 тысяч долларов установили для овцы редкой породы организаторы закрытого аукциона в Ташкентской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Пресса.uz — Новости Узбекистана» .

По данным организаторов, высокая цена за домашний скот объясняется уникальной генетикой животного и исключительной шерстью.

Главным претендентом на покупку овцы стал фермер из Кашкадарьинской области республики.

