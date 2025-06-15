Ученых из Подольска наградили за улучшенные и новые породы баранов и козлов

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста из Подольска успешно выступили на XXV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Их бараны и козлики нового типа, выведенные с использованием современных генетических технологий, были отмечены тремя золотыми и двумя серебряными медалями.