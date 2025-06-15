Ученых из Подольска наградили за улучшенные и новые породы баранов и козлов
Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Эрнста из Подольска успешно выступили на XXV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Их бараны и козлики нового типа, выведенные с использованием современных генетических технологий, были отмечены тремя золотыми и двумя серебряными медалями.
Мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства РФ, Правительством Республики Дагестан, Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан, ежегодно служит площадкой для демонстрации достижений в племенном овцеводстве и обмена передовым опытом.
Федеральный исследовательский центр животноводства имени Эрнста представил животных, выращенных в рамках программы развития Селекционно-племенного центра по молочному скотоводству, овцеводству и козоводству. Среди экспонатов были бараны южной мясной породы, бараны типа «ладожский» (гибрид южной мясной породы с катумскими баранами) и козлики нового типа.
Особое признание получили бараны южной мясной породы № 24257 и типа «ладожский» № 23617 и № 24732, удостоенные золотых медалей. Серебряные награды были вручены барану южной мясной породы № 22545 и козлику нового типа № 24041.
В работе жюри участвовал главный научный сотрудник отдела популяционной генетики и генетических основ разведения животных доктор сельскохозяйственных наук Владимир Двалишвили.