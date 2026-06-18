Посольство РФ назвало показ ударов по России на выставке Eurosatory шабашем

Посольство России во Франции раскритиковало демонстрацию кадров ударов по российским объектам на стенде Украины в рамках выставки Eurosatory недалеко от Парижа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дипломаты назвали ситуацию отвратительным шабашем и отражением подхода властей Франции к украинскому конфликту.

«Тот отвратительный шабаш, который устроили вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты „Фламинго“, отражает подход Парижа к конфликту — поддерживать киевский режим в стремлении нанести урон России», — заявили они.

В диппредставительстве России напомнили о поставках дальнобойных ракет Украине со стороны Франции. По утверждению посольства, вооружение использовали именно для нанесения ударов по территории страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС к диалогу с Россией по вопросу безопасности.