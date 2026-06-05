Макрон призвал ЕС к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Европейским странам необходим диалог с Россией для построения новой европейской архитектуры безопасности. Как сообщило издание La Presse, с таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС — Черногория в Тивате.
Он подчеркнул, что вопрос европейской безопасности можно включить в план по урегулированию украинского конфликта.
«Европейцы должны в какой-то момент сесть за стол переговоров по мирному плану, потому что это вопрос архитектуры мира и безопасности для Европы, учитывая географию», — заявил Макрон.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главами международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз не может выступать в роли посредника для урегулирования украинского конфликта, так как он поддерживает Киев, а значит, не имеет нейтрального статуса.
Глава государства добавил, что свою роль европейские политики могли бы сыграть в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже, и профинансировать восстановление экономики Украины.