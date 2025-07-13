Сегодня 14:19 Россиянку с детьми нашли в джунглях Индии. Как она выжила 0 0 0 Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Интересное

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В индийских джунглях нашли россиянку, которая две недели жила в пещере вместе со своими детьми. В местном духовном сообществе женщину звали Мохи, ее настоящее имя — Нина. Почему она ушла вглубь леса и как выживала — в материале 360.ru.

Что известно о найденной в джунглях россиянке Нине 40 лет, у нее две дочери в возрасте шести и четырех лет. Россиянка приехала в Индию по деловой визе восемь лет назад, документ прекратил свое действие еще в 2017 году. Длительное время Нина проживала в Гоа. Женщина глубоко увлекается индуизмом и индийскими духовыми традициями. Не исключено, что именно это побудило ее уйти вглубь леса.

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Как россиянка жила в джунглях На момент истечения визы Нина смогла добраться до священного города Гокарна. Две недели назад она ушла в близлежащие холмы Раматртха. По данным Telegram-канала Shot, россиянка поставила в пещере идола Рудры и много медитировала и молилась. «Нина жила в изоляции с двумя дочками, шестилетней Премой и четырехлетней Амой, в пещере на холмах Раматирхта в штате Карнатака. Жилище семьи было раскрыто в минувшую среду, когда полицейские патрулировали район холма Раматирхта после схода оползня. У входа в пещеру заметили одежду, которая сохла на веревке», — написали авторы поста. Пребывание Нины в ашраме организовали местные. Власти связались с российским посольством, в скором времени должна начаться процедура депортации и самой женщины, и ее дочерей. Сейчас мать и двое детей находятся под стражей в местном женском центре. Полиции также предстоит установить, каким образом женщина обеспечивала детей едой и водой, находясь в дикой местности.

Фото: K. Wothe/blickwinkel / www.globallookpress.com

Похожие случаи Людям часто приходится выживать в дикой природе. Например, в августе прошлого года в джунглях Индии нашли американку, прикованную цепью к дереву. Это сделал муж потерпевшей во время семейной ссоры. Женщину нашли спустя 40 дней в критическом состоянии. Крики измученной американки услышал местный пастух. Нога, к которой крепилась цепь, распухла, сама женщина была сильно истощена и обезвожена. Экстренные службы высвободили пострадавшую, после чего ее госпитализировали. Еще одним из таких примеров стал мальчик, заблудившийся в кишащем львами парке в Зимбабве. Семилетний Тинотенда вышел из дома 27 декабря 2025 года и отправился в Матусадона. Помимо львов, там обитают слоны, львы, зебры и крокодилы. Мальчика нашли живым и невредимым спустя пять дней после пропажи. Оказалось, что он прошел около 50 километров по национальному парку, питался дикими фруктами и выкапывал ямы вдоль берега реки, чтобы получить доступ к грунтовым водам для питья.