Изображение Башара Асада заменят на фрукты на купюрах в Сирии

В Сирии стали выпускать новые денежные купюры, на которых нет изображения отстраненного президента Башара Асада и его родственников. Вместо портретов теперь на деньгах оливки, розы, апельсины и пшеница. Это символы, олицетворяющие аграрный сектор страны. Об этом сообщили в Центральном банке Сирии .

Денежная реформа вводит новую расчетную единицу — сирийский фунт, он равен 100 прежним фунтам. Банкноты достоинством от 10 до 500 новых фунтов поступят в обращение с 1 января.

Такие меры ввели, чтобы стабилизировать национальную валюту после длинной войны и санкций. Курс прежнего фунта обвалился с 50 до приблизительно 11 тысяч за доллар, из-за чего население носит огромные пачки наличных даже для небольших покупок. ЦБ пообещал, что благодаря изменениям доверие к национальной валюте повысится, а жизнь граждан станет легче.

Агентство Reuters сообщило, что новые купюры выпустят с помощью российской печатной компании Гознак. Она сотрудничает с Сирией более 10 лет.

Ранее стало известно, что военные США намерены занять авиабазу в Сирии в рамках перемирия республики с Израилем. База расположена на территории, которая войдет в демилитаризованную зону между странами.