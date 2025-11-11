Отрезали гениталии и сбросили в колодец. В Испании жестоко расправились с пенсионером
В Испании обнаружили останки мужчины 63 лет с признаками жестоких травм. Об этом сообщила газета Daily Express.
В деревне Лоренцана из колодца на территории частного дома достали тело. Оказалось, что это хозяин участка и дома — пенсионер.
У него были отрезаны гениталии, которые нашли рядом с колодцем. Полицейские осмотрели место происшествия и решили, что мужчину убили неизвестные, а затем сбросили тело в колодец.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося: ритуальное убийство и месть. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, территорию оцепили для дальнейшего расследования.
