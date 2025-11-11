Отрезали гениталии и сбросили в колодец. В Испании жестоко расправились с пенсионером

Daily Express: в Испании кастрировали пенсионера и бросили его в колодец

В Испании обнаружили останки мужчины 63 лет с признаками жестоких травм. Об этом сообщила газета Daily Express .

В деревне Лоренцана из колодца на территории частного дома достали тело. Оказалось, что это хозяин участка и дома — пенсионер.

У него были отрезаны гениталии, которые нашли рядом с колодцем. Полицейские осмотрели место происшествия и решили, что мужчину убили неизвестные, а затем сбросили тело в колодец.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося: ритуальное убийство и месть. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, территорию оцепили для дальнейшего расследования.

Ранее восьмилетнюю девочку зверски убили для ритуала в Индии. Ей выкололи глаза, чтобы сделать амулет, который должен был помочь беременной женщине родить. Правоохранители задержали четырех подозреваемых в зверской расправе.