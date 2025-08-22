Выкололи глаза и сделали амулет. Восьмилетнюю девочку зверски убили для ритуала в Индии

В Индии восьмилетнюю девочку убили, выколов ей глаза во время ритуала, якобы предназначенного для помощи беременной женщине родить. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Правоохранители нашли жестоко изуродованное тело девочки 9 августа. Вскоре следователи задержали четырех подозреваемых в ее похищении и убийстве.

Один из задержанных называл себя «колдуном». Он сказал, что для предотвращения выкидыша его жена должна носить амулет, освященный кровью и глазами девственницы.

Мужчина с двумя сообщниками похитил ребенка. Над ним провели жестокие ритуалы, после чего убили. Преступники вырезали глаза девочки и сделали из них ожерелье для беременной женщины.

Несколько лет назад нигерийская полиция задержала мужчину, который хранил у себя дома человеческий череп и принимал с ним ванну. Такой магический ритуал он практиковал около месяца, но результат его не удовлетворил. Череп не принес обещанного процветания. Полицейские также арестовали шамана, который передал череп подозреваемому.