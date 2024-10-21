Отправку миротворцев на Украину обсудят в Евросоюзе

Politico: ЕС может отправить на Украину миротворцев после окончания конфликта

После завершения конфликта Евросоюз может направить на Украину миротворцев. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного евродепутата.

«[Вопрос отправки] европейских миротворцев на Украине будет поднят», — подчеркнул депутат Европарламента.

Собеседник газеты уточнил, что тему могут обсудить после окончания конфликта на Украине.

Международный валютный фонд предрек завершение спецоперации к концу 2025 года. В худшем случае конфликт, по данным МВФ, может закончиться в середине 2026-го. Вместе с этим фонд предупредил Украину о серьезных рисках из-за энергетического кризиса.

На встрече с представителями СМИ стран — участниц БРИКС президент Владимир Путин заметил, что определять сроки завершения украинского конфликта контрпродуктивно. Но в любом случае, подчеркнул он, победа будет за Россией.