МВФ озвучил прогноз по сроку окончания конфликта на Украине

МВФ спрогнозировал завершение конфликта на Украине к концу 2025 года

Конфликт на Украине может закончиться к концу 2025 года. Об этом сообщил Международный валютный фонд .

При худшем варианте развития событий конфликт завершится в середине 2026 года, следует из доклада организации. МВФ также обратил внимание на серьезные риски для Украины из-за энергокризиса. Из-за продолжающихся боевых действий украинскому руководству придется заложить в бюджет на 2025 год больше средств на оборону.

В предыдущем докладе эксперты прогнозировали, что конфликт закончится в 2025 году в случае худшего сценария.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о желании России как можно быстрее урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой к переговорам.