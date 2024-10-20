МВФ озвучил прогноз по сроку окончания конфликта на Украине

При худшем варианте развития событий конфликт завершится в середине 2026 года, следует из доклада организации. МВФ также обратил внимание на серьезные риски для Украины из-за энергокризиса. Из-за продолжающихся боевых действий украинскому руководству придется заложить в бюджет на 2025 год больше средств на оборону.
В предыдущем докладе эксперты прогнозировали, что конфликт закончится в 2025 году в случае худшего сценария.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о желании России как можно быстрее урегулировать ситуацию на Украине. По его словам, российская сторона остается открытой к переговорам.
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