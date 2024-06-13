Отправку кораблей ВМФ России на Кубу расценили в США как сигнал Байдену

Отправив корабли Военно-морского флота на Кубу, президент России Владимир Путин послал «предсказуемый сигнал» Соединенным Штатам. Об этом сообщило издание The American Thinker .

«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал, <…> вполне предсказуемый сигнал», — говорится в материале.

Автор отметил, что американский лидер Джо Байден либо знал об этом, но «даже палец о палец не ударил», либо не знал и «искренне изумился», но теперь так или иначе «видок у него неважный».

По версии журналиста, действия России стали ответом на выданное Украине разрешение США использовать свое оружие для ударов по российской территории.

В порт Гаваны 12 июня прибыли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер», а также танкер-снабженец «Академик Пашин». В США тщательно отслеживают передвижения российских кораблей у побережья Кубы.

Ранее в США предполагали, что прибытие на Кубу военных кораблей России — ответ на американские угрозы разместить у ее границ ракеты.