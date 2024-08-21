Отношения России и Китая выдержали международную турбулентность

Глава Госсовета Ли Цян назвал дружбу России и Китая крепкой и непоколебимой

Фото: РИА «Новости»

Дружба между Россией и Китаем имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность. Об этом сообщил премьер Государственного совета КНР Ли Цян в начале переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Его слова привело РИА «Новости».

«Можно сказать, что наша дружба — прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием», — добавил председатель Госсовета КНР.

Он также рассказал, что перед приездом в Дом правительства побывал в Александровском саду и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ли Цян прилетел в Москву накануне. Целями визита он назвал укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Премьер Госсовета также выразил надежду, что Россию и Китай ждет «прекрасное завтра».

Позже китайского гостя примет и президент Владимир Путин.

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