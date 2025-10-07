Заявление председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Россия якобы нарушает все 10 принципов Хельсинки, является откровенной ложью, к которой все привыкли. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался: государствами — членами ОБСЕ», — отметила она.

Дипломат перечислила примеры таких нарушений, среди которых невмешательство во внутренние дела.

Она напомнила о событиях на Украине 2014 года, когда Запад поддержал госпереворот в республике.

Также Захарова добавила, что Элина Валтонен по образованию менеджер городских мероприятий и финансист.

Это факт, по ее словам, доказывает, что лидерам Западной Европы профессионалы не руководящих постах не нужны.

В ходе Варшавской конференции организации по человеческому измерению финский министр назвала конфликт на Украине нарушением международного права.

Валтонен обвинила Россию якобы в жестоком отрицании норм, годами сохраняющих мир в Европе.