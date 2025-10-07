Председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в якобы нарушении всех 10 принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки. Ее заявление опубликовали на сайте финского правительства.

Валтонен выступила на ежегодной Варшавской конференции организации по человеческому измерению. Она напомнила о подписании Хельсинкского акта в 1975 году, ставшего основой для создания ОБСЕ.

Финский министр назвала украинский конфликт вопиющим нарушением международного права и посягательством на принципы, лежащие в основе этого документа. Обвинила Россию якобы в жестоком отрицании норм, годами сохраняющими мир в Европе.

«Своими действиями Россия нарушает каждый из 10 Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад», — заявила она.

Этой весной бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас сообщал, что наблюдатели миссии ОБСЕ, работающие в Донбассе, передавали боевикам ВСУ секретные сведения о позициях сил ЛНР и ДНР.