Отказавшийся скорбеть по Кирку агент Секретной службы США лишился работы

Сотрудник Секретной службы США Энтони Паф посмертно обвинил консервативного активиста Чарли Кирка в расизме. За это руководство отстранило его от работы и начало расследование, сообщил Fox News .

После того, как Тайлер Робинсон застрелил Кирка на мероприятии в Юте, агент опубликовал в Facebook* провокационный пост. Он заявил, что не скорбит о погибшем, так как тот в своем шоу извергал ненависть и расизм. Его гибель Паф назвал кармой.

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн потребовала от директора Секретной службы США Шона Керрана уволить Пафа. На тот момент он еще не успел получить назначение в охрану президента.

Спецслужба начала внутреннее расследование о подстрекательстве к насилию и отстранила сотрудника от работы.

«Секретная служба США не потерпит поведения, которое нарушает наш кодекс поведения. Этот сотрудник был немедленно отправлен в административный отпуск», — заявил представитель ведомства.

Некоторые соцсети усилили модерацию контента после убийства Кирка. Интернет-пользователи тиражировали видео из Университета долины Юта.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.