Отказавший властям Украины в поддержке по возвращению Крыма старший советник избранного президента США Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланза стал первым западным политиком, который не побоялся сделать подобное заявление. Такую оценку в комментарии РИА «Новости» дал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он подчеркнул, что раньше представители поддерживающих Украину стран не позволяли себе высказывать подобные мнения. Но теперь ситуация изменится.

«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт. Нет сомнений, что вслед за этим подобное мнение выскажут и западные лидеры», — заявил Смирнов.

Собеседник агентства добавил, что будущая администрация США продолжит работу по отстаиванию своих геополитических интересов, ради которых пожертвует Украиной.

Старший советник избранного президента США Брайан Ланза, комментируя вопрос урегулирования конфликта на Украине, заявил, что ждет от президента Владимира Зеленского трезвой оценки ситуации.

По словам политика, если украинский лидер поднимет вопрос о возвращении Крыма, то это станет главным фактором, что он не готов договариваться о мире.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Трампа уточнило, что команда новоизбранного президента США считает заявление Ланзы частным мнением. Там отметили, что он выступал в качестве наемного работника и не работает в команде Трампа на постоянной основе.