Офис Трампа открестился от заявления советника Ланзы о Крыме

Заявления старшего советника Дональда Трампа Брайана Ланзы по Украине назвали не отражающими позицию будущего главы Белого дома. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа.

«Брайан Ланза был подрядчиком предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит от его имени», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас переходная команда Трампа занимается отбором персонала, а также разрабатывает политику новой администрации.

Накануне Ланза заявил журналистам, что если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры, продолжая утверждать, что мир возможен лишь при возвращении Киеву Крыма, то этим покажет свою «несерьезность». Советник подчеркнул, что «Крыма больше нет», а Украине пора принять «реалистичное видение мира» с Россией

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предположил, что Трамп может продавить «корейский сценарий» в украинском конфликте.