Властям Украины нужно принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не фокусироваться на возвращении территорий. Об этом старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил в интервью Би-би-си .

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только после возвращения Крыма, он покажет, что не готов говорить серьезно», — отметил он.

Ланза заявил, что Крым для Украины потерян. Если киевский режим начнет настаивать на возврате полуострова с помощью американских солдат, то в США ответят отказом. Другие утраченные Украиной территории при этом старший советник Трампа упоминать не стал.

Он добавил, что будущая администрация Трампа будет вести концентрированную работу по достижению мира, а не обеспечивать ВСУ оружием для контрнаступления.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал план Трампа «быстро решить» украинский конфликт. По его словам, это приведет к серьезным потерям для Украины.