Отказ Словакии от референдума по санкциям шокировал члена парламента

Президент Словакии Петер Пеллегрини не имел права в одностороннем порядке отказаться проводить референдум об отмене санкций Евросоюза против России. Вице-спикер парламента, глава Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко раскритиковал его решение, сообщил телеканал TA3.
«Я шокирован тем, что президент принял это решение лично», — сказал он.
Данко напомнил, что Конституционный суд мог постановить, соответствует ли проведение референдума словацкому законодательству. Однако Пеллегрини принял решение единолично. Политик упрекнул президента в легкомысленности при игнорировании нескольких сотен тысяч подписей инициаторов голосования.
Словакия наряду с Венгрией поддержала 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщил RT. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал президенту России Владимиру Путину не допустить запрета на импорт российских энергоносителей в Европу.
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