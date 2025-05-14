Стало известно, почему Венгрия и Словакия поддержали 17-й санкционный пакет против России

Периодически противодействующие принятию и продлению санкций Евросоюза против России Венгрия и Словакия поддержали поддержали 17-й пакет ограничительных мер из-за его «относительной слабости». Об этом сообщило издание Euractiv.
Журналисты отметили, что 17-й пакет санкций войдут российские физлица, а также танкеры.
Представители Швеции и Финляндии заявили, что новый санкционный пакет должны одобрить их национальные парламенты. Ожидается, что обе страны в результате поддержат рестрикции и согласуют дальнейшие санкции против России.