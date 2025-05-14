Стало известно, почему Венгрия и Словакия поддержали 17-й санкционный пакет против России

Euractiv: Венгрия и Словакия поддержали 17-й пакет санкций ЕС из-за его слабости

Периодически противодействующие принятию и продлению санкций Евросоюза против России Венгрия и Словакия поддержали поддержали 17-й пакет ограничительных мер из-за его «относительной слабости». Об этом сообщило издание Euractiv .

Журналисты отметили, что 17-й пакет санкций войдут российские физлица, а также танкеры.

Представители Швеции и Финляндии заявили, что новый санкционный пакет должны одобрить их национальные парламенты. Ожидается, что обе страны в результате поддержат рестрикции и согласуют дальнейшие санкции против России.

Ранее стало известно, что послы стран ЕС предварительно согласовали 17-й пакет антироссийский санкций. Официальное согласование новых рестрикций должно быть на следующей неделе.