Фицо пообещал Путину заступиться за российские газ и нефть в Евросоюзе

Словакия не допустит запрета на импорт российских энергоносителей в Евросоюз. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Роберт Фицо пообещал в случае необходимости воспользоваться правом вето, сообщила пресс-служба Кремля.

Несмотря на неэффективность санкций, Евросоюз, по его словам, вынес на рассмотрение проект Repowering — остановку поставок всех видов энергоресурсов. Фицо заявил, что для Словакии отказ от российских газа и нефти чреват серьезными последствиями. Словацкие нефтехимические заводы рассчитывались на переработку сырья из России, запрет вызовет технологические проблемы. АЗС тоже не смогут продавать другое топливо.

«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — пообещал премьер.

Ранее Россия и США обсудили возобновление поставок газа в Европу, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Американцы захотели выкупить доли в газопроводах «Северный поток», «Дружба» или «Газпром».