Умеров отказался возвращаться на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров решил не возвращаться в страну. Об этом он якобы лично заявил президенту Владимиру Зеленскому, сообщило издание Clash Report в соцсети X.

На прошлой неделе Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для работы по процессу обмена пленными. Глава СНБО анонсировал несколько встреч, но не уточнил, с кем именно будет вести переговоры.

В Сети после новости о его решении не возвращаться на Украину призвали доставить Умерова в Киев, чтобы привлечь к ответственности.

«Боюсь, что по мере развития коррупционного скандала ему придется еще хуже», — написал один из пользователей.

Другой напомнил, что соратник Зеленского уже неделю находится в зарубежной командировке, и задался вопросом, не направится ли политик напрямую в США.

В минувший четверг, 13 ноября, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Умеров после визита в Стамбул отправился в Катар для решения гуманитарных вопросов. В скором возвращении на Украину председателя СНБО он не усомнился.

«Кейс Миндича — это одно, а работа — это другое», — сказал Подоляк.

Рустем Умеров стал фигурантом дела о коррупционном сговоре, организованном бывшим бизнес-партнером украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

По версии антикоррупционной прокуратуры, Миндич использовал личные связи с Умеровым и бывшим министром энергетики Германом Галущенко для получения откатов по контрактам с «Энергоатомом». Об этом представитель ведомства заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда Украины по избранию меры пресечения бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак также посещал квартиру Миндича во время прослушки. По его словам, на записях чиновник фигурировал под ником Али-Баба, образованным из первых букв его имени и отчества.