Отец Илона Маска заявил о намерении заняться исследованиями в сфере долголетия

Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, думает о начале исследований в сфере долголетия. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

«В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию», — сказал он.

Отец Маска отметил, что цель анализа — увеличение продолжительности человеческой жизни до 120 лет. Например, до 1914 года срок жизни европейской женщины составлял 39 лет. Сейчас его оценивают примерно в 87 лет.

При этом бизнесмен все равно планирует открыть Институт гравитации. Он выразил мнение, что там смогут продвинуться в изучении этого направления и приблизить человечество к путешествиям в пространстве-времени.

Ранее Эррол Маск восхитился Москвой и красотой россиянок. По его словам, все русские женщины могли бы стать моделями.