Отец Илона Маска восхитился Москвой и красотой россиянок

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск назвал Москву «жемчужиной» и заявил, что россиянки — одни из самых красивых женщин в мире. Своим мнением он поделился в интервью испанской газете El Mundo .

«Русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями», — признался Эррол.

Бизнесмен отметил чистоту и безопасность столицы, сравнив ее жительниц с сербками.

По словам Маска-старшего, от поездки в Россию его пытались отговорить не только сын Илон, но и представители «одной европейской королевской семьи», с которой он близко дружит. Однако он отказался от советов и остался доволен визитом.

Ранее Эррол Маск рассказал о своем удивлении неверным восприятием России на Западе. Разговор об этом состоялся на «Форуме будущего 2050» в начале июня с главой российского МИД Сергеем Лавровым.