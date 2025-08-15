«Отчаянное метание». О чем Зеленский пытался поговорить с Трампом перед Аляской

Перед поездкой президента США Дональда Трампа на Аляску украинский лидер Владимир Зеленский пытался в последний раз убедить его в необходимости обсуждать с Россией территориальные уступки после заключения перемирия. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«Перемирие перед обсуждением территориальных и политических условий — последний и единственный шанс Зеленского сохранить власть. Отчаянное метание по Европе и поездка в Британию в последний день перед встречей Трамп и Путина на Аляске — попытки достучаться до Трампа с этой идеей», — сказал он.

Проблема, по мнению Дубинского, заключалась в том, что киевскому режиму больше нечего предложить американцам. Если раньше была минеральная сделка, то теперь из реальных активов не осталось ничего.

Депутат заявил, что Россия способна выдвинуть щедрое предложение. Дубинский уверен, что это сработает, ведь Трамп по своей натуре реалист.

Сам факт очной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске привел Зеленского в ужас, заявили журналисты The Hill. Больше всего он боится, что политики договорятся о территориальных уступках.