Отбывшую самый длительный срок в истории страны женщину-убийцу освободят

В Британии освободят 70-летнюю Пирсон, которая отсидела 39 лет за убийство

В Великобритании на свободу выпустят 70-летнюю женщину, которая расправилась с невестой бывшего бойфренда и отбыла самый долгий тюремный срок в истории королевства. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Марию Пирсон арестовали в 1986 году, женщина убила Джанет Ньютон, нанеся ей 17 ножевых ранений. Суд приговорил ее к пожизненному сроку с правом подачи на УДО спустя 12 лет, но комиссия отклонила прошение, признав ее опасной для общества.

Но на последнем заседании весной 2026-го суд согласился с доводом, что Пирсон не причинит вреда окружающим, и согласился на освобождение. Она провела в неволе 39 лет, это рекордный срок в истории Британии.

Издание уточнила, что до этого самый длительный срок отсидела Майра Хиндли, которая провела за решеткой 36 лет за участие в убийстве пяти детей в Большом Манчестере.

Ранее зарубивший топором пять человек «ижевский Раскольников» вышел на свободу по УДО.