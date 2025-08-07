Остроумный ответ Захаровой Пентагону восхитил Китай

Baijiahao: шутка Захаровой о госдолге США унизила Пентагон

U.S. Navy/ZUMAPRESS.com
Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Предложение представителя МИД России Марии Захаровой в адрес США потратить 15 миллиардов долларов на погашение госдолга, а не на покупку Командорских островов, стало хорошим дипломатическим ходом и унизило зазнавшихся американцев. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

Американский подполковник Джеффри Фриц допустил, что США могли бы купить у России Командорские острова для слежки за Китаем. Он оценил эту сделку в 15 миллиардов долларов. В ответ Захарова, по словам китайского журналиста, не смогла удержаться от шутки на тему госдолга Штатов и предложила потратить деньги на его погашение.

«Это замечание, несомненно, нанесло серьезный удар по долларовой дипломатии США», — заявил автор статьи.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя идею Фрица, предложил США продать Аляску. На эти деньги Белый дом мог бы немного сократить госдолг.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте