Остроумный ответ Захаровой Пентагону восхитил Китай

Предложение представителя МИД России Марии Захаровой в адрес США потратить 15 миллиардов долларов на погашение госдолга, а не на покупку Командорских островов, стало хорошим дипломатическим ходом и унизило зазнавшихся американцев. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

Американский подполковник Джеффри Фриц допустил, что США могли бы купить у России Командорские острова для слежки за Китаем. Он оценил эту сделку в 15 миллиардов долларов. В ответ Захарова, по словам китайского журналиста, не смогла удержаться от шутки на тему госдолга Штатов и предложила потратить деньги на его погашение.

«Это замечание, несомненно, нанесло серьезный удар по долларовой дипломатии США», — заявил автор статьи.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя идею Фрица, предложил США продать Аляску. На эти деньги Белый дом мог бы немного сократить госдолг.