Лидер Pink Floyd Уотерс: мир на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией

Возможное достижение мира на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — отметил Уотерс.

Основатель легендарной группы добавил, что русофобия «глубоко укоренилась» в политике США и европейских стран.

Политолог Алексей Мартынов заявил, что Украине потребуется армия психиатров для восстановления после 30 лет пропаганды русофобии и нацизма. Особо «сбрендившие» — молодые люди до 30 лет. Он назвал задачу непосильной, но необходимой, вне зависимости от того, кто придет к власти.

В своем недавнем обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия — это угроза Европе. Он выступил против мирного урегулирования украинского конфликта.