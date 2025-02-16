Основатель Pink Floyd Уотерс выступит на заседании Совбеза ООН 17 февраля
Россия пригласила основателя Pink Floyd Уотерса на заседание Совбеза ООН
Совет Безопасности ООН соберется на заседание, посвященное десятилетию принятия резолюции, утверждающей принятие мер Минских соглашений. В качестве приглашенного докладчика на мероприятии выступит основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что Уотерса пригласила российская сторона.
«Его предыдущее выступление в Совете Безопасности состоялось ровно два года назад, в феврале 2023 года, и вызвало огромный резонанс. Уверен, что и на этот раз оно будет запоминающимся», — написал Полянский.
В конце сентября прошлого года основатель рок-группы Pink Floyd обратился к жителям Украины с призывом не доверять правительству США. Он подчеркнул, что стремящихся только к обогащению американских чиновников никогда не волновали жизни людей в других странах.
Также артист выступил с жесткой критикой мобилизации. Уотерс пояснили, что украинский лидер Владимир Зеленский жизнями сограждан платит за очередное поместье за границей.