Совет Безопасности ООН соберется на заседание, посвященное десятилетию принятия резолюции, утверждающей принятие мер Минских соглашений. В качестве приглашенного докладчика на мероприятии выступит основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя ООН Дмитрий Полянский .

Он подчеркнул, что Уотерса пригласила российская сторона.

«Его предыдущее выступление в Совете Безопасности состоялось ровно два года назад, в феврале 2023 года, и вызвало огромный резонанс. Уверен, что и на этот раз оно будет запоминающимся», — написал Полянский.

В конце сентября прошлого года основатель рок-группы Pink Floyd обратился к жителям Украины с призывом не доверять правительству США. Он подчеркнул, что стремящихся только к обогащению американских чиновников никогда не волновали жизни людей в других странах.

Также артист выступил с жесткой критикой мобилизации. Уотерс пояснили, что украинский лидер Владимир Зеленский жизнями сограждан платит за очередное поместье за границей.