Основатель Pink Floyd обвинил Запад в попытках очернить Путина

Запад хочет выставить президента России Владимира Путина стороной зла в развернувшейся моральной борьбе. Об этом рассказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаине Савенковой, которое опубликовало РИА «Новости» .

«Они вынуждены представлять меня, Фаину, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней», — заявил музыкант.

Он отметил, что если правительство США, которое Уотерс назвал фашистами, победит в этом противостоянии, то жизни на Земле придет конец.

Ранее легендарный рокер обратился к жителям Украины. Он заявил, что правительство США в других странах всегда стремилось исключительно к обогащению собственной плутократии, а жизни местных их при этом никогда не волновали. Уотерс призвал украинцев не совершать ошибку.