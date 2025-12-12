Бросила фразу о стервах и попала в скандал. Брижит Макрон оскорбила феминисток

В 2021 году Абиттана обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. И хоть дело закрыли из-за отсутствия серьезных доказательств, артиста преследуют феминистки — срывают концерты и мешают выступлениям.

За клисами одного из концертов Брижит спросила, как у него дела, имея ввиду акцию протеста феминисток. После чего бросила фразу, которая подразумевалась как шутка, но разлетелась по Сети и вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

«Если эти гадкие стервы здесь, то мы их выгоним!» — сказала первая леди Франции, и в очередной раз угодила в скандал.

Фразу записали на телефон и распространили в Сети, она быстро стала вирусной. На платформе Х ей присвоили хэштег: #salesconnes. Это выражение из французского сленга можно перевести как «грязные идиотки», «дуры» или «тупые стервы».

Актер Ари Абиттан родился в Париже в семье марокканца и туниски, его семья имеет еврейские корни. С середины 1990-х выступает на сцене как комик, снимался в фильмах «Безумная свадьба» и его продолжении «Самая безумная свадьба».