«Оскар» перестанут вручать картинам за созданные ИИ сценарии

Американская академия кинематографических искусств и наук обновила правила отбора на премию «Оскар» на фоне активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщила BBC .

Согласно новым требованиям, претендовать на награду смогут только те актеры и сценаристы, чью работу выполнили люди. Академия подчеркивает: актерская игра должна быть «доказательно исполнена человеком», а сценарии — написаны без участия ИИ.

Использование нейросетей в других этапах производства фильмов не станет препятствием для номинации.

Решение приняли на фоне растущего применения ИИ в индустрии. В последние годы технологии начали использовать для воссоздания образов актеров и написания сценариев.

Ранее ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков рассказал, что в ближайшие годы нейросети станут неотъемлемой частью киноиндустрии.