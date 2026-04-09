ИИ-режиссер Рыков заявил, что в ближайшие годы нейросети станут неотъемлемой частью киноиндустрии

В ближайшие 5–10 лет киноиндустрия подвергнется значительным изменениям, аналогичным переходу от немого кино к звуковому. Об этом ИА НСН рассказал рассказал ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков.

«С технологической точки зрения происходящее ближе к перелому. Масштаб изменений сопоставим с переходом от немого кино к звуковому — с той разницей, что текущий процесс идет значительно быстрее», — отметил эксперт.

Он добавил, что в будущем нейросети станут неотъемлемой частью производственного процесса в киноиндустрии. Генерация фонов, создание цифровой массовки и автоматическая локализация станут стандартными инструментами, которые перестанут восприниматься как инновации.

Также ожидается появление отдельного сегмента для фильмов, созданных нейросетями. Однако главным вызовом для индустрии остается создание захватывающих киноисторий, способных привлечь внимание зрителей, подчеркнул Рыков.