Мир 02 мая 2024, 10:25 «Оскал террористов». В Крыму оценили намек постпреда Украины об атаке на мост Гемпель: намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту обнажил оскал террористов РИА «Новости»

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Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту показал разрушительную и чудовищную суть киевского режима. Такое заявление сделал глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель в интервью РИА «Новости».

Кислица на своей странице в соцсети X опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год». В перечне оказались арочные, вантовые подвесные — все сопровождали фото. Однако надписью «Керченские мосты» была озаглавлена пустая картинка.

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«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть», — подчеркнул Гемпель.

Собеседник агентства отметил, что украинские политики довели страну до разрухи и развала. Теперь, по словам Гемпеля, они стремятся уничтожить объекты в соседнем государстве. Политик предупредил, что нацистскому режиму Зеленского за каждую попытку агрессии «воздастся сторицей».

Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на ракетный удар, который готовят по Крымскому мосту. Он выложил коллаж, на котором изображен мост и фотография пуска ракет. Сенатор Григорий Карасин назвал «шизофренией» выходку посла. По его мнению, у Линкявичюса — болезненное восприятие современных проблем.