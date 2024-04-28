«Еще есть время». Посол Литвы намекнул на новую атаку по Крымскому мосту | 360°

Мир 28 апреля 2024, 04:33 «Еще есть время». Посол Литвы намекнул на новую атаку по Крымскому мосту Посол Литвы в Швеции Линкявичюс намекнул на скорый удар по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на ракетный удар, который готовят по Крымскому мосту. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост дипломата в соцсети X.

Линкявичюс выложил коллаж, на котором изображен мост и фотография пуска ракеты. Под постом он написал, что «если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

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Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал публикацию литовского посла. По его словам, пост нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, посвященный диверсии на «Северном потоке», вероятно, вдохновил «прибалтийских американских болонок».

«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — добавил Полянский.

Ранее украинские чиновники раскрыли дату атаки ВСУ на Крымский мост британской газеты The Sun. Это произойдет до середины июля.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что занимается подготовкой плана нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста.